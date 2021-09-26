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اخبار رياضية > دوكي يحدد مصير البريك.. والدوسري يغيب أسبوعين
26/09/2021   4:06 م

دوكي يحدد مصير البريك.. والدوسري يغيب أسبوعين

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ذكرت مصادر أن لاعب فريق الهلال محمد البريك بدأ في التعافي من الإصابة التي تعرض لها في مفصل القدم؛ حيث أظهر برنامجه التأهيلي أنه يسير كما هو مخطط له.

وأبانت المصادر وفقاً لصحيفة “الرياضية”، أنه من المنتظر أن يتم منح الضوء الأخضر للاعب من قبل طبيب الفريق، الإسباني خوان دوكي لاستئناف التدريبات الجماعية تدريجياً.

من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أنه من المرجح أن يواصل اللاعب ناصر الدوسري التعافي من إصابة ربلة الساق تمهيداً للدخول في التدريبات الأسبوع الجاري، فيما سيغيب سالم الدوسري عن المشاركة مع الفريق خلال أسبوعين بسبب تعرضه لقطع وتمزق في أحد أربطة مفصل القدم استدعى خضوعه لعملية حقن بالبلازما.

دوكي يحدد مصير البريك.. والدوسري يغيب أسبوعين

اخبار رياضية
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