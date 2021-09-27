رودي غارسيا يقترب من قيادة النصر

اقترب مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، من التعاقد مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرازيلي مانو مينيز، الذي تم إقالته خلال الفترة الماضية.
وقال الصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن رودي غارسيا، أصبح قريبا من تدريب النصر بعد تكثيف المفاوضات معه من قبل إدارة مسلي آل معمر.
وكانت تقارير صحفية، أشارت في وقت سابق إلى أن إدارة النصر ستحسم أمر المدرب الجديد هذا الأسبوع من خلال إعلانها التعاقد بشكل رسمي مع أحد المدربين المطروحين على طاولة المفاوضات. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن البرازيلي مارسيلو سيزار مساعد مينيز السابق، يقود حاليا مهمة قيادة النصر بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي يتولى المسؤولية في الفترة الحالية.
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Rudi #Garcia is very close to reaching an agreement with Al Nassr to replace Mano #Menezes as coach of the Saudi Arabian team. ⏳🇫🇷🟡 #AlNassr https://t.co/AfrLbaznM4
— Pedro Almeida (@pedrogva6) September 26, 2021