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اخبار رياضية > رودي غارسيا يقترب من قيادة النصر
27/09/2021   4:03 م

رودي غارسيا يقترب من قيادة النصر

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اقترب مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، من التعاقد مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرازيلي مانو مينيز، الذي تم إقالته خلال الفترة الماضية.

وقال الصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن رودي غارسيا، أصبح قريبا من تدريب النصر بعد تكثيف المفاوضات معه من قبل إدارة مسلي آل معمر.

وكانت تقارير صحفية، أشارت في وقت سابق إلى أن إدارة النصر ستحسم أمر المدرب الجديد هذا الأسبوع من خلال إعلانها التعاقد بشكل رسمي مع أحد المدربين المطروحين على طاولة المفاوضات. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن البرازيلي مارسيلو سيزار مساعد مينيز السابق، يقود حاليا مهمة قيادة النصر بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي يتولى المسؤولية في الفترة الحالية.

رودي غارسيا يقترب من قيادة النصر

اخبار رياضية
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