رينارد يعلن قائمة “الأخضر” لمواجهتي اليابان والصين بتصفيات كأس العالم 2022

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، هيرفي رينارد، اختيار 25 لاعبا لقائمة “الأخضر”، استعدادا لمواجهتي اليابان والصين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.
وضمت القائمة التي اختارها رينارد: “محمد العويس، زيد البواردي، فواز القرني، محمد اليامي (في حراسة المرمى)، إضافة إلى اللاعبين: محمد خبراني، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، حسين قاسم، سلطان الغنام”.
كما جاء في القائمة كل من: “ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سامي النجعي، سلمان الفرج، محمد الكويكبي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، عبدالرحمن العبود، أيمن يحيى، فراس البريكان، صالح الشهري”.
وفق “أخبار 24”.