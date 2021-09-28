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أخبار محلية > الأمير محمد بن مشعل يجري عملية جراحية.. والدعوات تنهال عليه بالشفاء
28/09/2021   1:03 م

الأمير محمد بن مشعل يجري عملية جراحية.. والدعوات تنهال عليه بالشفاء

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أجرى الأمير محمد بن مشعل بن محمد بن سعود، في الساعات الماضية، عملية جراحية استغرقت نحو 3 ساعات.

وأعلن الأمير مشعل بن محمد، على حسابه بموقع “تويتر”، أن العملية الجراحية تكللت مبدئيا بالنجاح، وأن نجله استعاد وعيه، مناشدًا الجميع بالدعاء له.

وأبدى العديد من المغردين والأمراء سعادتهم بعدما استعاد الأمير محمد بن مشعل وعيه، سائلين الله -عز وجل- ألا يصيبه أي مكروه، وأن يتم شفاؤه وينعم بالصحة والعافية.

وفق “أخبار 24”.

الأمير محمد بن مشعل يجري عملية جراحية.. والدعوات تنهال عليه بالشفاء

أخبار محلية
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