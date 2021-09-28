الأمير محمد بن مشعل يجري عملية جراحية.. والدعوات تنهال عليه بالشفاء

أجرى الأمير محمد بن مشعل بن محمد بن سعود، في الساعات الماضية، عملية جراحية استغرقت نحو 3 ساعات.
وأعلن الأمير مشعل بن محمد، على حسابه بموقع “تويتر”، أن العملية الجراحية تكللت مبدئيا بالنجاح، وأن نجله استعاد وعيه، مناشدًا الجميع بالدعاء له.
وأبدى العديد من المغردين والأمراء سعادتهم بعدما استعاد الأمير محمد بن مشعل وعيه، سائلين الله -عز وجل- ألا يصيبه أي مكروه، وأن يتم شفاؤه وينعم بالصحة والعافية.
#المشعل
ابشركم احبائي ان الله تقبل دعائنا كلنا * وان الابن محمد بن مشعل بن محمد *
فاق من البنج * بعد عملية استغرقت ٣ ساعات *
ومبدئيا العمليه بحول الله ناجحه * بإذن الله *
لا نستغني عن دعائكم الذي نفعنا الله به ولأمثاله من المحتاجين للدعاء *
🤍🤲🏻🌤🌦💚🌹🌧🤲🏻❤🤲🏻🤲🏻🤲🏻🤲🏻🤲🏻🤲🏻🤲🏻
— مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز (@MISHALALSAUD19) September 27, 2021
وفق “أخبار 24”.