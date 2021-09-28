أول تعليق رسمي من الأهلي بعد الاستثناء من دعم “الحوكمة”

أعربت إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، عن استيائها من قرار استبعاد الفريق من مبادرة الحوكمة.
وأصدر النادي الأهلي بيانًا عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أكد من خلاله أن إدارة النادي تود التأكيد على أنها أتمت جميع إجراءات ومتطلبات الحصول على تقييم الحوكمة للربع الأول لأندية دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي2021-2022 ، خلال الفترة الماضية.
وأضاف الأهلي في بيانه أن إدارته تستغرب النتائج التي أعلنها فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية بوزارة الرياضة، حيث كانت تتمنى من اللجنة مناقشة إدارة النادي في كافة المتطلبات خاصة أن غالبية القائمين على هذا الملف من الموظفين الرسميين بالنادي والذين سبق أن حصلوا على نتائج متميزة بملف الحوكمة في العامين الماضيين.
وتابعت إدارة الأهلي أن: “كما وجدت أنظمة الحوكمة والكفاءة المالية لمساعدة أندية الوطن في تطبيق أنظمة الرقابة على إجراءات عمل الأندية وتحفيزها لتقنين الإنفاق وتوجيهه للأوجه الصحيحة لرفع مستوى الرياضة إداريا من حيث الإجراءات، وماليا من حيث متابعة حركة الأداء المالي، فإن وجدت إدارة استراتيجية دعم الأندية نواقص لدی آي ناد، وجب عليها التوجيه بإكمال وتصحيح ذلك لأن الهدف أن تعمل المؤسسات الرياضية بشكل تكاملي منظم يعود بالفائدة على الرياضة السعودية”.
وقد تقرر أن يذهب فريق من موظفي النادي الأهلي اليوم “الثلاثاء” المدينة الرياض، وذلك لمناقشة الموضوع مع المسؤولين المختصين بوزارة الرياضة.
وفق “أخبار 24”.