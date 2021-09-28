تكليف “العبدالقادر” أميناً عاماً لاتحاد الغرف السعودية

أعلن مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية السعودية برئاسة عجلان العجلان تكليف حسين العبدالقادر أميناً عاماً لاتحاد الغرف السعودية بدلاً من الدكتور خالد اليحيى لانتهاء فترة عمله.
وأعرب مجلس الإدارة في اجتماعه الـ 113، عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور اليحيى خلال فترة عمله أميناً عاماً للاتحاد، التي من أبرزها تطوير بيئة العمل الداخلية في الاتحاد وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة محلياً ودولياً، وإنجاز استراتيجية التحول الخاصة بالاتحاد، متمنياً له التوفيق والسداد.
ويعد العبدالقادر، من الكفاءات الإدارية السعودية المميزة حيث شغل عدة مناصب بالاتحاد وبعض الجهات الأخرى حتى وصل إلى منصب مساعد الأمين العام للشؤون التنفيذية باتحاد الغرف، ولديه خبرة طويلة في عمل الاتحاد والغرف التجارية، فضلاً عن قدراته وخبراته الواسعة في مجال العمل الإداري. وفق “أخبار 24”.