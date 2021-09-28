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اخبار رياضية > بالفيديو.. جمهور القادسية الكويتي يحتفل باليوم الوطني السعودي
28/09/2021   1:11 م

بالفيديو.. جمهور القادسية الكويتي يحتفل باليوم الوطني السعودي

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حرصت جماهير نادي القادسية الكويتي، على الاحتفال باليوم الوطني السعودي، خلال المباراة القوية التي جمعت فريقهم بنظيره العربي في نصف نهائي كأس أمير الكويت.

وظهر جمهور القادسية من خلال مقطع فيديو، يردد الأهازيج احتفالًا باليوم الوطني السعودي، في لافتة طيبة.

كما قام الجمهور الكويتي الذي حضر المباراة بوضع لافتة بملعب استاد جابر الدولي يتواجد بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- وذلك إحتفالاً باليوم الوطني السعودي. وفق “أخبار 24”.

ونجح نادي القادسية في التأهل لنهائي كأس أمير الكويت بعد إنتصاره على العربي بنتيجة (1-0) وسط حجزر جماهيري كبير.

القادسية

بالفيديو.. جمهور القادسية الكويتي يحتفل باليوم الوطني السعودي

اخبار رياضية
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