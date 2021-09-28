مطالبات في الشورى لإيجاد طرق خاصة بالشاحنات ووضع شواخص تبين مناسيب مياه السيول

شهدت جلسة مجلس الشورى التي عقدت، اليوم (الثلاثاء)، مطالبات بإيجاد طرق خاصة بالشاحنات لتخفيف العبء على الطرق الرئيسية وتقليل تكاليف صيانتها.
واقترح عضو المجلس، فيحان بن لبدة، إيجاد وسائل نقل أخرى مثل القطارات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا ضرورة الرقابة الصارمة على المقاولين وتقيدهم بالمواصفات والمقاييس المحددة للصيانة.
من جهتها، حثت العضوة عائشة عريشي، على وضع شواخص تبين مناسيب مياه السيول على الطرق التي تمر بالأودية وليس بها جسور، وذلك لرفع ثقافة إدراك المخاطر قبل وقوعها، ولتقليل حوادث انحراف المركبات أثناء السيول.
وطالب عضو الشورى، تركي العنزي، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بدراسة إمكانية توطين التقنيات الناشئة والمستخدمة في آليات تعبيد وصيانة الطرق وتأهيل الكادر البشري لتشغيلها. وفق “أخبار 24”.
وشدد العضو “سعد العتيبي” على ضرورة وجود رقابة صارمة على جودة المواد المستخدمة في إنشاءات الطرق والجسور؛ لتتلاءم مع الظروف الصحراوية للمملكة، وتكفل السلامة والأمان لمرتاديها.