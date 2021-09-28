“الرياضة” تنوي رفع حضور الجماهير بنسبة 100%

كشفت مصادر، عن نية وزارة الرياضة، لرفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري في المباريات المقبلة، بنسبة 100%، بداية من الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وقالت المصادر وفقا لبرنامج “رياضة سكوب” المذاع على قناة السعودية، إن الوزارة تنوي رفع نسبة الحضور الجماهيري إلى 100% بعد انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت المصادر أن أول مباراة ستُقام بحضور جماهيري بنسبة 100% ستكون مباراة المنتخب الوطني ضد اليابان في السابع من أكتوبر المقبل، في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.وفق “أخبار 24”.
وكانت الوزارة سبق أن أصدرت قرارًا يوم 29 مارس الماضي بأن الحضور الجماهيري سيكون بنسبة 40% في المباريات بدءًا من يوم 5 شوال الموافق 17 مايو الماضي، حيث تم دخول الجماهير بشكل استثنائي في لقاء الأخضر وفلسطين في تصفيات المرحلة الثانية من تصفيات المونديال.