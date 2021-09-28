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أخبار محلية > صندوق التنمية السياحي يوقع اتفاقيتي تمويل لتطوير وجهة سياحية رائدة في جدة
28/09/2021   6:50 م

صندوق التنمية السياحي يوقع اتفاقيتي تمويل لتطوير وجهة سياحية رائدة في جدة

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وقّع صندوق التنمية السياحي، اليوم (الثلاثاء)، اتفاقيتي تمويل لتطوير مشروع سياحي في منتجع درّة العروس شمال مدينة جدة.

ونصّت الاتفاقية الأولى على تمويل الصندوق لتطوير وجهة “درة لاجون”، التي سيتم تشغيلها من قبل “هوتيل إنديجو” وجزء من مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال.

فيما ستعمل الاتفاقية الثانية على تطوير مشروع 17Sixty، الذي يوفر مجموعة متنوعة من أنشطة الترفيه والمغامرات المائية الأولى من نوعها في المملكة، لتمكين السياح من استكشاف أعماق البحر الأحمر، وتوفير تجارب سياحية متميزة وآمنة لزوار منتجع درة العروس السياحي. وفق “أخبار 24”.

وأكّد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، قصي عبدالله الفاخري، حرص الصندوق من خلال الاتفاقيتين على تقديم حلول مبتكرة تربط المستثمرين بالفرص الوفيرة في قطاع السياحة الواعد.

صندوق التنمية السياحي يوقع اتفاقيتي تمويل لتطوير وجهة سياحية رائدة في جدة

أخبار محلية
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