تورطوا في جرائم تحرش ومشاجرات.. الأمن العام يستعرض نجاحاته في ضبط متهمين في عدد من القضايا (فيديو)

استعرض الأمن العام جانبا من جهود الجهات الأمنية ونجاحاتها خلال الأيام الماضية في القضاء على الجريمة وفرض الأمن والاستقرار.
وأوضح في مقطع مصور، نجاح الجهات الأمنية في الإطاحة بمقيم من الجنسية اليمنية تحرش بفتاة قاصر في أحد الأماكن العامة بالرياض، وكذلك ضبط 3 مواطنين ارتكبوا جريمة تحرش بفتاة أثناء قيادتها للمركبة في أحد طرق القصيم.
وأشار الأمن العام إلى تمكن الجهات المختصة من القبض على ثلاثة مواطنين تورطوا في ارتكاب جريمة تحرش بفتاة بأحد الأماكن العامة في المدينة المنورة، وكذلك مواطن تحرش بامرأة أثناء قيادتها مركبتها بالقصيم أيضا.
وأطاحت الجهات الأمنية بمواطنين عثر بحوزتهما على 27 قطعة سِلاح ناري و28 مخزنا للذخيرة و773 طلقة متنوعة واثنين كيلو جرام من الحشيش المخدر و710 أقراص مخدرة وأوراق مالية مزيفة و73 جهازا متنقلا بالرياض.
كما تم ضبط مقيم من الجنسية اليمنية ارتكب عدة جرائم تمثلت في سرقة مركبات نتج عن إحداها التسبب في دهسِ مقيم بمكة المكرمة، وكذلك القبض على مقيم من الجنسية اليمنية ارتكب 19 حـادثة جنائية تمثلت في سرقة منازل شعبية ومقتنيات مركبات ونشل العمالة باستخدام دراجات نارية بجدة. وفق “أخبار 24”.
وأسفرت جهود الجهات الأمنية عن ضبط 8 مواطنين تورطوا في مشاجرة جماعية نتيجة خلافات سابقة بحريملاء، والإطاحة أيضا بمواطنين ومقيمين من الجنسية السورية وثالث يمني ظهروا جميعا في مشاجرة بالرس، وأخيرا الإطاحة بمقيمين من الجنسية الباكستانية ظهرا عبر مقطع فيديو وهما يتباهيان بمبالغ مالية مجهولة المصدر بمكة المكرمة.
في قبضة رجال الأمن . #تم_القبض pic.twitter.com/I2bq6PZ4AK
— الأمن العام (@security_gov) September 28, 2021