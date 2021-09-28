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أخبار محلية > بصور وفيديوهات.. “الزكاة” تطلق الرحلة التعليمية للفوترة الإلكترونية “فاتورة”
28/09/2021   6:49 م

بصور وفيديوهات.. “الزكاة” تطلق الرحلة التعليمية للفوترة الإلكترونية “فاتورة”

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قدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رحلة تعليمية للفوترة الإلكترونية “فاتورة” عبر موقعها الإلكتروني، لاستعراض كل التفاصيل المرتبطة بالفوترة الإلكترونية.

وأضافت أن الرحلة التعليمية تستعرض المعلومات والتفاصيل المرتبطة بالفوترة الإلكترونية عبر صور وفيديوهات، وأسئلة تفاعلية، بما يمكن الجميع من فهم هذه الفوترة المقرر تطبيقها في 4 ديسمبر المقبل.

وأشارت إلى أن الرحلة توضح الفئات الخاضعة للائحة الفوترة الإلكترونية، وفوائد ومراحل تطبيقها، وأنواع الفواتير الضريبية، داعية جميع المكلفين الخاضعين للائحة إلى الاطلاع على الرحلة التعليمية. وفق “أخبار 24”.

بصور وفيديوهات.. “الزكاة” تطلق الرحلة التعليمية للفوترة الإلكترونية “فاتورة”

أخبار محلية
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