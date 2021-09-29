بالفيديو.. الشيخ “السليمان” يوضح الصلوات التي يجوز أداؤها في أوقات النهي

أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ عبدالسلام السليمان، الصلوات التي يجوز للمسلم أداؤها في أوقات النهي.
وأشار “السليمان” إلى أن الصلوات التي يجوز للمسلم أداؤها في أوقات النهي، وهي الصلوات التي فاتته، أو صلاة الكسوف، أو صلاة الوضوء، أو صلاة الاستخارة، وسنة الطواف.
ونوه بأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أوضح الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة في حديثه الشريف الذي قال فيه :”صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ”.
فضيلة الشيخ د. عبدالسلام السليمان
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى
(الصلوات التي يجوز أداءها في أوقات النهي) pic.twitter.com/SILtbKkm75
— الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) September 29, 2021
وفق “أخبار 24”.