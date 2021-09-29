“مدينة الملك سعود الطبية” تحذر من مرض “كرونز” وتوضح تأثيراته ومضاعفاته

حذرت مدينة الملك سعود الطبية، من مضاعفات مرض “كرونز”، مبينة أنه عبارة عن التهاب مزمن وغير معدٍ، وقد يسبب التهاب بطانة الجهاز الهضمي.
وأوضح قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بالمدينة أن تأثيرات مرض كرونز تمتد من الفم إلى فتحة الشرج، فيصيب جدار الأمعاء وأي جزء منها، بالرغم من أن المناطق الأكثر شيوعًا هي الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة (القولون).
وذكر استشاري ورئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد الدكتور إبراهيم الرزوق أن مضاعفات المرض تتمثل في حدوث التقرحات والتضيقات الشديدة في الأمعاء عند حدوث الخراج، وتورم مليء بصديد من العدوى حول الشرج وحول الأمعاء، والتشققات الشرجية ونواسير الأمعاء.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المضاعفات تتمثل في التهابات خارج الجهاز الهضمي، مثل: التهاب في المفاصل، والعينين، وجلطات الدم: كتخثر الأوردة العميقة، وهشاشة العظام، وحصى الكلى والمرارة، ومن الممكن أن يسبب سرطان القولون.
ونصح الرزوق المصابين بالمرض بأهمية اتباع عدد من الإرشادات، من أهمها: الحرص على المتابعة المنتظمة مع الطبيب، وتناول الدواء الذي يقرره ويصفه الطبيب المختص، وتجنب التوقف عن أخذ العلاج عند زوال الأعراض.
وأشار إلى أهمية اتباع نمط غذائي صحي لمنع تفاقم الأعراض، وشرب الكثير من السوائل؛ لمنع الجفاف والحرص على ممارسة النشاط البدني، والإقلاع عن التدخين، والحد من القلق والتوتر قدر الإمكان، وتجنب تناول أي مستحضرات عشبية دون استشارة الطبيب؛ وذلك لمنع تداخلها مع امتصاص الأدوية الموصوفة.