برعاية وزير الداخلية .. “العليا للأمن الصناعي” تنظم المؤتمر السعودي الدولي للسلامة الصناعية ومنع الخسائر

تنظم الهيئة العليا للأمن الصناعي تحت رعاية وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، المؤتمر السعودي الدولي للسلامة الصناعية ومنع الخسائر.
ويأتي المؤتمر – الذي سيعقد بالتعاون والتنسيق مع شركاء الهيئة المحليين والدوليين في فندق الريتز كارلتون بالرياض، من 26 – 29 صفر 1443هـ الموافق 3 – 6 أكتوبر 2021م – ضمن جهودها لدعم مفهوم السلامة الصناعية ومنع الخسائر في المرافق الحيوية للمملكة.
كما يأتي كبعد إستراتيجي وعملي يرتكز على تطوير وحوكمة الجوانب الفنية للسلامة وتطوير المعايير وإجراءات التشغيل الآمنة، والالتزام بالقيام بالأعمال، وفقا لأفضل الممارسات. وفق “أخبار 24”.
وسوف تستقطب الهيئة المتخصصين، وتوفر برامج تدريبية، ومعرضًا مصاحبًا للمؤتمر، يضم عددًا من كبريات الشركات السعودية في المجال، بما يعزز تطبيق التعليمات والأنظمة التي من شأنها المحافظة على سلامة المنشآت ومنع الخسائر فيها.