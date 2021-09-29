علّق الباحث الأمني الدكتور بركة الدوشان، اليوم (الأربعاء)، على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على توصيات لجنة مكافحة التستر حيال شاحنات النقل.
وأفاد الدوشان، في مداخلة مع برنامج “عين الخامسة” على قناة الإخبارية، بأن توصيات اللجنة تهدف إلى تنظيم قطاع النقل والخدمات اللوجستية، والقضاء على ظاهرة التستر في المملكة، والمساهمة في توطين المهنة.
كما أشار إلى أن رؤية الهيئة العامة للنقل تستهدف تصحيح أوضاع المخالفين والوصول إلى نقل 4.5 مليون طن شحن جوي، وتشغيل 40 مليون حاوية وانخفاض حوادث الطرق بنسبة 50%.
ولفت الباحث إلى أن من مستهدفات الرؤية أن تصبح المملكة من أفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجستي، إلى جانب تحقيقها المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة، والسادسة عالمياً في جودة الطرق.وفق “أخبار 24”.
واختتم بأن مبادرة “النقل” تدعو كل من يمتهن أو يمتلك شاحنة تزيد حمولتها على 3.5 طن إلى تأسيس مكتب نقل خاص به، وذلك نظراً للفوضى التي تعُم قطاع النقل البري وعدم توفر شركات تعمل بنظام نقل محترف.
فيديو | باحث أمني: التوصيات تهدف إلى تنظيم قطاع النقل والخدمات اللوجستية في #المملكة والقضاء على ظاهرة التستر #الإخبارية#عين_الخامسة pic.twitter.com/r1CQikYZ7W
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 29, 2021