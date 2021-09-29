أم إياد: وفاة زوجي دفعتني للعمل في بسطة 12 ساعة.. والأقارب لا يسألون عنا

كشفت المواطنة “أم إياد” عن أن وفاة زوجها بحادث مروري وعدم سؤال الأقارب عنها وعن حال أبنائها؛ دفعاها للعمل في بسطة بإحدى حدائق محافظة الطائف، لتأمين إيجار المنزل ومصاريف الأبناء.
وكشفت أم إياد، وهي أم لثلاثة أبناء لـ”أخبار 24″، أن زوجها كان يعمل حارس أمن وتوفي بحادث سير قبل سنة ونصف السنة، واضطرت لفتح بسطة في حديقة اللوتس بالطائف، وتعمل بها يومياً من الساعة 3 عصرًا وحتى 3 فجرًا.
وأكدت أن وقت عملها يكون أبناؤها معها، وأن طفلها الذي يبلغ من العمر سنة و3 أشهر ينام في لحاف بجوار البسطة.
وأوضحت أم إياد أن أهلها وأهل زوجها موجودون في الطائف، ولكن لا أحد يقدم الدعم لهم أو السؤال عنهم، مشيرة إلى أنها حاولت التقديم على وظائف بالمراكز التجارية بشهادتها الثانوية وقُبلت فيها، ولكن يتم منعها من الدوام بسبب مرافقة ابنها الصغير لها.
وأضافت أن ما تكسبه من البسطة يتراوح ما بين 100 إلى 300 ريال يومياً، حسب الإقبال، الذي يتزايد في عطلة نهاية الأسبوع.
وكانت صور تُدوولت للمرأة أثناء عملها على البسطة في الحديقة، مع صورة لابنها الصغير وهو ينام بجوار البسطة.