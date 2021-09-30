تنبيهات من “الأرصاد” برياح نشطة على الرياض والمدينة.. وأمطار رعدية بمكة

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات باستمرار تأثر أجواء بعض المناطق وبينها الرياض اليوم (الخميس) برياح نشطة.
وأوضح النظام، أن أجزاء من منطقة الرياض خاصة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي وعفيف ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة (06:00) مساءً.
وبيّن أن تلك الحالة ستؤثر على أجواء أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل وجازان والباحة حتى الساعة (06:00) مساءً، موضحاً أن أجزاء من الباحة وجازان ستشهد سحباً رعدية ممطرة. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن أضم والعرضيات وميسان بمنطقة مكة المكرمة ستكون على موعد مع أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة (07:00) مساءً، مشيراً إلى أن الحالة ستكون أيضاً على النماص وتنومة بمنطقة عسير.