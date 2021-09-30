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أخبار محلية > طب وتداوي > التوصل لطريقة جديدة لعلاج فقدان حاسة الشم بعد الإصابة بـ”كورونا”
30/09/2021   6:55 ص

التوصل لطريقة جديدة لعلاج فقدان حاسة الشم بعد الإصابة بـ”كورونا”

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توصّل باحثون في بريطانيا، إلى نتيجة طبية جديدة حول إمكانية معالجة فقدان أو تغيّر حاسة الشم لدى المُصابين بفيروس “كورونا”، باستخدام “فيتامين أ”.

ويعمل الباحثون بجامعة “إيست أنغليا” البريطانية، على تجربة هذا الأمر عبر تقديم قطرات من “فيتامين أ” لبعض المرضى المتطوعين.

ويتطلب على هؤلاء المرضى شم الروائح القوية مثل رائحة البيض الفاسد، والورود حتى يمكن اختبار صحة ما توصل إليه الباحثون.

وتهدف التجارب الحالية إلى معرفة مدى وجود زيادة في حجم ونشاط مسارات الرائحة التالفة في أدمغة المرضى، بعد علاجهم باستخدام قطرات “فيتامين أ” في الأنف. وفق “أخبار 24”.

وتبحث الدراسة في التغييرات بحجم “البصلة الشمية” التي توجد فوق الأنف، إلى جانب مراجعة النشاط في مناطق الدماغ المرتبطة بالتعرف على الروائح.

ويحتوي عدد من منتجات الألبان وبعض الخضراوات على هذا الفيتامين القابل للذوبان في الدهون.

التوصل لطريقة جديدة لعلاج فقدان حاسة الشم بعد الإصابة بـ”كورونا”

أخبار محلية, طب وتداوي
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