سمو امير الرياض بالانابة يلتقي العثمان والهزاني

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سمو أمير منطقة الرياض بالإنابة الأمير محمد بن عبدالرحمن يستقبل أ.محمد بن عبدالرحمن العثمان رئيس جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة وأ.علي بن راشد الهزاني رئيس نادي الصم مساء اليوم.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج