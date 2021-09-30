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أخبار الخرج > سمو امير الرياض بالانابة يلتقي العثمان والهزاني
30/09/2021   4:04 م

سمو امير الرياض بالانابة يلتقي العثمان والهزاني

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‏سمو أمير منطقة الرياض بالإنابة الأمير محمد بن عبدالرحمن يستقبل أ.محمد بن عبدالرحمن العثمان رئيس جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة وأ.علي بن راشد الهزاني رئيس نادي الصم مساء اليوم.

 

سمو امير الرياض بالانابة يلتقي العثمان والهزاني

أخبار الخرج
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