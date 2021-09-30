محافظ الخرج يلتقي رئيس قسم الالتزام بالمحافظة التابع لصحة الرياض

استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي في مكتبه صباح اليوم الخميس الموافق ١٤٤٣/٢/٢٣هـ سعادة أ/ محمد بن خلف الخثعمي رئيس قسم الالتزام بمحافظة الخرج التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض .
وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ به متمنياً له التوفيق في مهام عملة .
واستمع المحافظ لشرح عن مهام ووجبات وحدة الالتزام والدور الذي تقوم به مثل القيام بالحملات التفتيشية التي تهدف إلى التأكد من التراخيص النظامية في المراكز الطبية والتأكد من صلاحية الأدوية في الصيدليات، ونظامية صرف المضادات الحيوية بوصفات طبية، وتوفر الأدوية المعتمدة من وزارة الصحة، إضافة إلى التأكد من عدد المجموعات الدوائية الأساسية الواجب توفرها في الصيدليات.
وكذلك أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية الخاصة ورصد أي مخالفات تؤثر سلبًا على جودة خدماتها للمرضى والمراجعين، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة والتي تشمل الإغلاق التحفظي لحين تصحيح الأوضاع وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.
وفي نهاية اللقاء قدم الخثعمي شكره وتقديره لسعادة المحافظ على حسن الاستقبال .