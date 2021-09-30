يوفر 3.5 ألف وحدة سكنية بخدمات متكاملة.. تدشين مشروع الأصالة بمدينة الرياض

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان “NHC “، اليوم (الخميس)، تدشين مشروع الأصالة بجنوب غرب مدينة الرياض، حيث يُعد المشروع الثاني للبناء الذاتي بعد “المشرقية” في مدينة الرياض.
ويقام المشروع على مساحة تقارب 4 ملايين متر مربع، ويوفر أكثر من 3.5 ألف وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 360 – 560 مترا مربعا، وبخمسة تصاميم هندسية مختلفة ذات جودة عالية وأسعار منافسة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس محمد بن صالح البطي، أن المشروع يتيح للمستفيد اختيار المساحة والتصميم والمقاول ضمن بنية تحتية متكاملة من شبكات للمياه والصرف الصحي وشبكة تصريف مياه السيول والأمطار، إلى جانب مسطحات خضراء واسعة وطرق وأرصفة ومخططات لتنسيق المواقع، وتضم الخدمات الكهربائية، بما في ذلك أعمدة الإنارة والبنية التحتية للألياف البصرية.
وتعمل الشركة حاليًا على تطوير العديد من المشاريع والضواحي في المملكة، أهمها وأكبرها ضاحية الجوان في مدينة الرياض التي يتم تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتضم عددًا من المشاريع والمراحل المختلفة.
وفق “أخبار 24”.