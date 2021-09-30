بينها عروض “طهي حي” وركن للأطفال.. تعرّف على آلية حضور فعاليات معرض الرياض للكتاب

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، محمد علوان، عن آلية حضور الزوار إلى معرض الرياض الدولي للكتاب، وكيفية التسجيل لحضور الفعاليات.
وأوضح، خلال لقائه على قناة “روتانا خليجية”، اليوم (الخميس)، أن الزائر عند حضوره للمعرض عليه فقط إظهار حالة “توكلنا” محصن لرجال الأمن، مبينًا أن التسجيل لحضور البرنامج الثقافي والندوات أمر تنظيمي ولا يستغرق أكثر من ثوانٍ عبر موقع معرض الرياض الدولي للكتاب.
وأضاف أن جميع الفعاليات الثقافية التي تقام على المسرح بواجهة الرياض مجانية، وكذلك الأمسيات الشعرية والندوات الحوارية وورش العمل، وحديث الكتاب.
وأشار إلى أن هناك ألف دار نشر ممثلة في المعرض، وسيكون هناك العديد من عناوين الكتب الجديدة، لافتًا إلى أن معدل الإنتاج الأدبي زاد خلال جائحة كورونا، نظرا لاعتكاف الكتّاب في المنازل خلال هذه الفترة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن المعرض يضم قطاعات الثقافة المختلفة، مثل الأدب والأمسيات الشعرية والندوات الحوارية والتراث والموسيقى والأزياء، منوها إلى أنه سيكون هناك ورش عمل للطهي داخل المعرض لأول مرة، من خلال وجود طهاة عالميين ومحليين يقدمون أعمالهم مباشرة أمام الجمهور.
وأبان أنه سيكون هناك ركن خاص للأطفال وحضانة لرعايتهم تحت إشراف المسؤولين بالمعرض، لإتاحة الفرصة لذويهم للتجول في المعرض.
#معرض_الرياض_الدولي_للكتاب..
الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة “د.محمد علوان” يوضح آلية حضور الزوار إلى المعرض وحضور الفعاليات@m_alwan @Mofareh5@RyBookFair#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Qbn1IJ3RR4
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 30, 2021
#معرض_الرياض_الدولي_للكتاب..
الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة “د.محمد علوان”:
زوار المعرض ينتظرهم كثير من العناوين الجديدة، وسيكون هناك ورش عمل وعروض “طهي حي” أمام الجمهور، وسيكون هناك ركن كبير للأطفال @m_alwan @Mofareh5@RyBookFair#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/HUYkxYwWOy
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 30, 2021