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أخبار محلية > منها نيابتا النقض والاستئناف.. النائب العام يدشن مجموعة من النيابات الجديدة
30/09/2021   10:39 م

منها نيابتا النقض والاستئناف.. النائب العام يدشن مجموعة من النيابات الجديدة

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دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم (الخميس)، مجموعة من النيابات الجديدة التي أضيفت لأول مرة لمنظومة النيابات القائمة في جهاز النيابة العامة، ومنها نيابة النقض، ونيابة الاستئناف، وذلك بعد اعتمادها من مجلس النيابة العامة.

‏‎ وكشف عن المسميات الجديدة للفروع والدوائر بعد تغيير مسمياتها، وهي نيابة المرور، ونيابة البيئة، ونيابة الاتجار بالأشخاص، ونيابة الجرائم المعلوماتية، إلى جانب نيابة الآداب العامة، ونيابة الأموال، ونيابة الأسرة والأحداث، ونيابة المخدرات، بالإضافة إلى نيابة الجرائم الاقتصادية، ونيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، ونيابة الأمن الوطني، ونيابة الاعتداء على الأشخاص، ونيابة التعاون الدولي، ونيابة الادعاء العام، ونيابة الرقابة على السجون، ونيابة التفتيش. وفق “أخبار 24”.

‏‎وتسعى النيابة العامة من خلال هذه الخطوة إلى مواكبة التطوير الذي تشهده المملكة على المستويات كافة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستمرار وتيرة التحديث في أجهزة النيابة العامة.

منها نيابتا النقض والاستئناف.. النائب العام يدشن مجموعة من النيابات الجديدة

أخبار محلية
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