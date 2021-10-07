ألبيها بقلبي أولاً.. الشاعرة روضة الحاج: كل دعوة تصلني من المملكة هي رسالة حب وعطر وسلام

تشارك الشاعرة السودانية الحائزة على لقب “أميرة الشعراء”، روضة الحاج، في معرض الرياض للكتاب، بدعوة من هيئة الأدب والنشر والترجمة بوزارة الثقافة.
وعبرت روضة الحاج عن سعادتها بزيارة المملكة والمشاركة في المعرض بقولها: “كل دعوة تصلني من المملكة هي رسالة حب وعطر وسلام ألبيها بقلبي أولاً.. أدام الله عزها ومجدها ورعاها”.
ووقعت خلال حضورها أمس (الأربعاء) بالمعرض على عدد من مؤلفاتها ودواوينها، ومختاراتها “قلبي على نون النساء”، كما ستشارك اليوم في أمسية بالمعرض برفقة الشاعرين: عبدالله الصيخان، ومحمد جبر الحربي، والأمسية بإدارة علي الأمير.
وفق “أخبار 24”.