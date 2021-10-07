قبل مواجهة اليوم.. هؤلاء المدربون قادوا الأخضر للفوز على المنتخب الياباني

يشهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، مساء اليوم (الخميس)، المواجهة بين المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره الياباني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
ولا يعد المدير الفني “إيرفي رينارد” المدرب الوحيد الذي خاض المنتخب الوطني تحت رايته مباريات أمام نظيره الياباني، حيث سبق لمدربين آخرين أن خاضوا مع الأخضر مواجهات أمام منتخب اليابان، وحققوا الفوز خلالها، ومن هؤلاء وفقاً لقناة “الإخبارية”؛ باولو ماسا الذي قاد الأخضر للفوز على اليابان في دورة الألعاب الآسيوية عام 1990م.
وفي عام 2007 حقق المنتخب الوطني الانتصار على اليابان في تصفيات أمم آسيا بقيادة المدرب البرازيلي، ماركوس باكتيا، في حين قاد البرازيلي دوس أنجوس الأخضر للفوز على نظيره الياباني في نهائيات أمم آسيا عام 2007. وفق “أخبار 24”.
وتمكن المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك من العبور بالأخضر إلى نهائيات كأس العالم التي أقيمت في روسيا عام 2018.
فيديو | المدربون الذين حققوا فوزا على المنتخب الياباني #المنتصف pic.twitter.com/qzGzUUWG8z
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) October 6, 2021