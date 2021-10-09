نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مصطحباً سريره.. مُسعف يحقق أمنية مُسن ملازم للفراش بالخروج لرؤية البحر بجدة
09/10/2021   11:25 ص

مصطحباً سريره.. مُسعف يحقق أمنية مُسن ملازم للفراش بالخروج لرؤية البحر بجدة

+ = -
1093

حقق المُسعف محمد صالح، أمنية مُسن مصاب منذ 8 سنوات بضمور في العضلات، بالخروج للتنزه ورؤية البحر في جدة.

وقال صالح، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، إن الفكرة بدأت بتشكيله فريقاً يهدف لخدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وذوي الدخل المحدود، وذلك بمشاركة مجموعة من المتطوعين، مشيرًا إلى أن المجموعة تأسست على يد نجل المواطن المُسن، المهندس خالد بدوي، والذي كان سببًا في إقبال الفريق على تنفيذ مهمة نقل والده في نزهة بحرية بسريره.

وأوضح أنه زار المواطن المسن بصحبة طبيب وممرض لتقييم حالته، واستطاعوا تلبية أمنية المُسن بزيارة البحر من خلال نقله بسيارة إسعاف.

وفق “أخبار 24”.

مصطحباً سريره.. مُسعف يحقق أمنية مُسن ملازم للفراش بالخروج لرؤية البحر بجدة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885178564.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.