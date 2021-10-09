مصطحباً سريره.. مُسعف يحقق أمنية مُسن ملازم للفراش بالخروج لرؤية البحر بجدة

حقق المُسعف محمد صالح، أمنية مُسن مصاب منذ 8 سنوات بضمور في العضلات، بالخروج للتنزه ورؤية البحر في جدة.
وقال صالح، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، إن الفكرة بدأت بتشكيله فريقاً يهدف لخدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وذوي الدخل المحدود، وذلك بمشاركة مجموعة من المتطوعين، مشيرًا إلى أن المجموعة تأسست على يد نجل المواطن المُسن، المهندس خالد بدوي، والذي كان سببًا في إقبال الفريق على تنفيذ مهمة نقل والده في نزهة بحرية بسريره.
وأوضح أنه زار المواطن المسن بصحبة طبيب وممرض لتقييم حالته، واستطاعوا تلبية أمنية المُسن بزيارة البحر من خلال نقله بسيارة إسعاف.
فيديو | كادر طبي سعودي يحقق أمنية مُسن مصاب بضمور في العضلات برؤية البحر #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/8PinCWN55A
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 8, 2021
وفق “أخبار 24”.