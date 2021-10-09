“بيتروس” يودع جماهير النصر برسالة مؤثرة

وجه البرازيلي بيتروس رسالة وداعية لجماهير نادي النصر، بعدما ودعه النادي بطريقة مميزة، لتنتهي رحلة استمرت لـ 3 مواسم مع الفريق.
وكتب بيتروس عبر حسابه على موقع “انستقرام”: “أحب هذا البلد ، أحب هذا النادي ، أحب كل مشجعينا، كل قصة لها بدايتها ونهايتها ، لكن لا يسعني إلا أن أشكركم على كل الاحترام والمودة من أول يوم لي حتى الآن، لقد خدمت هذا النادي طوال فترة تواجدي ، وفعلت كل ما يمكن القيام به وأنا فخور جدًا به “.
وانضم بيتروس لصفوف النصر في صيف عام 2018 حيث خاض مع الفريق 103 مباريات وسجل 16 هدفاً وصنع 9 تمريرات حاسمة. وفق “أخبار 24”.
وساهم بيتروس في الفوز بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019، ولقبي كأس السوبر المحلي 2019 و2020.
وكانت إدارة النصر قد قررت، الاستغناء عن بيتروس في فترة الميركاتو الصيفي من أجل تسجيل مواطنه أنسيلمو دي مورايس بدلاً منه في قائمة أجانب الفريق بالموسم الحالي.