بالفيديو والصور.. الأخضر الأولمبي يخسر نهائي بطولة غرب آسيا بثلاثية أمام الأردن

نجح المنتخب الأردني، في التتويج ببطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، بعد الفوز على الأخضر الأولمبي، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، في نهائي البطولة.
افتتح المنتخب الوطني الأولمبي، التسجيل في المباراة بالدقيقة (20) عن طريق اللاعب خالد الغنام، قبل أن يرد المنتخب الأردني بهدف التعادل في الدقيقة (28) عن طريق نجمه الشاب يزن النعيمات.
وعزز المنتخب الأردني النتيجة بالهدف الثاني، في الدقيقة (76)، عن طريق لاعبه يوسف أبو الجزر، قبل أن ينهي محمد أبورزق المباراة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة (90+7) ليمنح الأردن التتويج بلقب بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021.
ووصل “الأخضر الأولمبي” إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره العراقي بهدف دون مقابل في نصف النهائي، وقبلها تغلب على سوريا والبحرين ضمن المجموعة الثالثة ليتصدرها بـ 6 نقاط، فيما تأهل المنتخب الأردني متصدراً المجموعة الأولى بـ 6 نقاط، وبعد الفوز على المنتخب السوري 5 ـ 2 في نصف النهائي. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، سعد الشهري، دخل المباراة بتشكيل مكون من: “نواف العقيدي، مهند الشنقيطي، وليد الأحمد، خليفة الدوسري، متعب الحربي، منصور البيشي، خالد الغامدي، تركي العمار، حمد اليامي، خالد الغنام، عبدالله الحمدان.
قوووووووووول!⚽
• خالد الغنام د 20″#السعودية 1 × 0 #الأردن#السعودية_الأردن #قنوات_SSC pic.twitter.com/IaZlNJp63M
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 12, 2021
المنتخب الأردني يسجل هدف التعادل عند الدقيقة 28″#السعودية 1 × 1 #الأردن#السعودية_الأردن #قنوات_SSC pic.twitter.com/O10Awzkrxs
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 12, 2021
المنتخب الأردني يسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 76″#السعودية 1 × 2 #الأردن#السعودية_الأردن #قنوات_SSC pic.twitter.com/oV8QzyoblS
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 12, 2021
المنتخب الأردني يسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 90+6″#السعودية 1 × 3 #الأردن#السعودية_الأردن #قنوات_SSC pic.twitter.com/rztEn5Gb36
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 12, 2021