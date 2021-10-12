“البنك المركزي”: سكان المملكة أنفقوا أكثر من 9 مليارات ريال في أسبوع

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الثلاثاء، أرقام الإنفاق الاستهلاكي بالمملكة خلال الأسبوع الماضي، وتحديدًا في الفترة من 3 إلى 9 أكتوبر الجاري.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق أكثر من 9 مليارات ريال من خلال 113 مليون عملية، بانخفاض 17% على مستوى قيمة العمليات و5.1% في عددها، مقارنة بالأسبوع الماضي.
وأنفق المستهلكون على الأطعمة والمشروبات أكثر من 1.4 مليار ريال، ليكون بذلك أعلى أوجه الإنفاق هذا الأسبوع، تلته قطاعات أخرى بنحو أكثر من 1.3 مليار ريال، ثم الإنفاق على المطاعم والمقاهي ثالثًا بنحو 1.3 مليار تقريبًا.
وجاء الإنفاق على السلع والخدمات المتنوعة في المركز الرابع، حيث أنفق المستهلكون عليه نحو 900 مليون ريال، ثم 701.6 مليون ريال على الصحة، و612.2 مليون ريال على الملابس والأحذية، و598.1 مليون ريال على محطات الوقود، و503.2 مليون ريال على النقل. وفق “أخبار 24”.
كما أنفقوا 360.7 مليون ريال على مواد التشييد والبناء، و293 مليون ريال على الأثاث، و296.2 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و257.8 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و201.3 مليون ريال على المجوهرات، و156.8 مليون ريال على الفنادق، و102.5 مليون ريال على الاتصالات، و94 مليون ريال على التعليم، و85.8 على المنافع العامة.