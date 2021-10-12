من الإبلاغ للتعامل.. هكذا ترصد “نزاهة” وقائع الفساد وهذه شروط الإبلاغ عن القضايا

استعرض برنامج “بلاغ 980” على قناة السعودية، جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” لمواجهة وقائع الفساد المختلفة داخل المملكة، وآلية الإبلاغ عن قضايا الفساد المختلفة.
وأوضح وكيل الهيئة لمكافحة الفساد ومتحدثها الرسمي، أحمد الحسين، أن الهيئة تعتمد في مواجهتها لوقائع الفساد على عدد من الوكالات التي تتولى ملفات مختلفة لمجابهة ورصد هذه الوقائع.
وأكد أن وكالتي الرقابة والتحقيق تتوليان رصد المخالفات الإدارية والتحقيق فيها واقتراح العقوبات النظامية المناسبة بشأنها، فيما تتولى وكالة مكافحة الفساد مهمة رصد الوقائع المنطوية على فساد مالي وإداري.
وأضاف أن هناك وكالة مخصصة لحماية النزاهة، حيث تلعب دورًا في تعزيز مبدأ الشفافية وحماية المال العام.
من جانبه، كشف وكيل الهيئة لشؤون الرقابة، يوسف المنصوري، الآلية المتبعة في الإبلاغ عن قضايا الفساد، حيث أكد أن الهيئة فتحت عددًا من قنوات التواصل، بما يكفل سهولة ومرونة الإبلاغ والحفاظ على سرية المبلغ.
وأبان أنه يمكن لأي شخص يرغب في الإبلاغ عن وقائع فساد التواصل مع الهيئة من خلال البرقيات أو الاتصال بالرقم الموحد أو عبر البريد الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.
وشدد على ضرورة أن يقدم المبلغ ما يؤيد البلاغ الذي تقدم به، وأن تكون المخالفات التي يتضمنها البلاغ واضحة ومحددة، وهو ما يسهم في سرعة التعاطي مع الأمر، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه البلاغات يكون وفق قنوات ممنهجة ومدروسة واستخدام أفضل التقنيات المتاحة.
ممارسات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” بلسان متحدثها الرسمي أحمد الحسين.@nazaha_gov_sa#بلاغ_980 #قناة_السعودية pic.twitter.com/wxSfUjYr8p
— قناة السعودية (@saudiatv) October 12, 2021
آلية التبليغ عن قضايا الفساد.
يوسف المنصوري -وكيل الهيئة لشؤون الرقابة-.@nazaha_gov_sa#بلاغ_980 #قناة_السعودية pic.twitter.com/533RuTOcC8
— قناة السعودية (@saudiatv) October 12, 2021