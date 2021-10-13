متى يتم إرجاع المهر في قضايا “خلع الزوج”؟.. محامٍ يجيب

أوضح المحامي فيصل غربي، عدداً من العوامل التي تحدد مدى إمكانية إرجاع المهر في قضايا خلع الزوج.
وقال خلال لقائه في برنامج “تواصل الرسالة” على قناة “الرسالة”، إن هناك العديد من العوامل المحددة لإرجاع المهر، أبرزها تحديد مصدر الضرر، سواء كان من الزوج أو الزوجة، وما إذا كان هذا الخطأ معروفاً من عدمه، بالإضافة إلى توقيت الخلع وما إذا قد وقع قبل الدخول على الزوجة أو بعده.
وبشأن قضايا المشاهير، رأى غربي أن الرأي العام يساهم في تأجيجها بشكل كبير، إلا أن العلاقة الزوجية تحتاج للخصوصية وتجنب عرض قضاياهم على الجميع. وفق “أخبار 24”.
متى يتم إرجاع المهر في مثل قضية “خلع الزوج”؟
المحامي فيصل غربي يوضح ويعلق على قضايا المشاهير وكيف يساهم الرأي العام في تأجيجها#تواصل_الرسالة#قناة_الرسالة pic.twitter.com/LMvVTaFu8h
— قناة الرسالة (@alresalahnet) October 12, 2021