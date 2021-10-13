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أخبار محلية > متى يتم إرجاع المهر في قضايا “خلع الزوج”؟.. محامٍ يجيب
13/10/2021   8:18 ص

متى يتم إرجاع المهر في قضايا “خلع الزوج”؟.. محامٍ يجيب

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أوضح المحامي فيصل غربي، عدداً من العوامل التي تحدد مدى إمكانية إرجاع المهر في قضايا خلع الزوج.

وقال خلال لقائه في برنامج “تواصل الرسالة” على قناة “الرسالة”، إن هناك العديد من العوامل المحددة لإرجاع المهر، أبرزها تحديد مصدر الضرر، سواء كان من الزوج أو الزوجة، وما إذا كان هذا الخطأ معروفاً من عدمه، بالإضافة إلى توقيت الخلع وما إذا قد وقع قبل الدخول على الزوجة أو بعده.

وبشأن قضايا المشاهير، رأى غربي أن الرأي العام يساهم في تأجيجها بشكل كبير، إلا أن العلاقة الزوجية تحتاج للخصوصية وتجنب عرض قضاياهم على الجميع. وفق “أخبار 24”.

متى يتم إرجاع المهر في قضايا “خلع الزوج”؟.. محامٍ يجيب

أخبار محلية
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