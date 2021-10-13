“الرصد الإسكاني”: 28% نمو في أعداد الأسر التي سكنت منازلها خلال الربع الثاني.. وتراجع أسعار إيجارات المساكن

أظهرت بيانات نشرة الإسكان الدورية للربع الثاني للعام 2021 الصادرة عن مركز البيانات والرصد الإسكاني ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الأسر التي سكنت منازلها خلال الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020.
ورصدت النشرة أن أكثر من 38 ألف أسرة سكنت منازلها بنسبة تمكين فعلي تجاوزت 92%، وارتفاع نسبة مؤشر انتهاء البناء 40% على أساس سنوي.
وأوضحت البيانات أن أعداد الأسر المستفيدة من الحلول السكنية عبر برنامج سكني بلغت خلال الربع الثاني من العام الجاري أكثر من 41 ألف أسرة، ليرتفع عدد الأسر التي سكنت منازلها خلال النصف الأول إلى نحو 88 ألف أسرة، لافتةً إلى أنه رقم قياسي لم يتحقق في النصف الأول والثاني للعام 2020.
وبينت النشرة أن أعداد الوحدات السكنية التي بدأ بناؤها خلال الربع الثاني 2021 بلغت 82,4 ألف وحدة، واستحوذت منطقة مكة المكرمة على 20 ألف وحدة منها، ثم منطقة الرياض بواقع 17 ألف وحدة، فيما سجلت المنطقة الشرقية 9.7 ألف وحدة سكنية.
وعلى صعيد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من بنائها خلال الربع الثاني 2021 فقد شهدت جميع مناطق المملكة انتهاء البناء لنحو 93,5 ألف وحدة سكنية بارتفاع 39% مقارنة بالعام 2020، فيما سجّل مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” اعتماد 9 مخططات سكنية جديدة بمساحة 16.1 مليون م2.
وتجاوز عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديدة المُقدمة من المصارف والمؤسسات التمويلية، 60 ألف عقد خلال الربع الثاني 2021، بقيمة 31 مليار ريال، 98% منها عن طريق المصارف، ووصلت نسبة التمويل المقدمة من المصارف لشراء الفلل السكنية إلى 80% وحوالي 17% لشراء الشقق السكنية، و3% لشراء الأراضي السكنية. وفق “أخبار 24”.
ورصدت النشرة تراجعاً في أسعار إيجارات المساكن بنسبة 0.9% على أساس ربعي و-3.4% على أساس سنوي، كما سجّل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية على مستوى المملكة استقراراً عند نسبة 0.2%؛ وانخفضت أسعار الفلل السكنية 3.5% وبنسبة -1.1% للشقق.