الفالح: الملاءة المالية للمملكة هي الأقوى بين دول (G20).. و6.4 تريليون مستهدف الناتج المحلي للمملكة

قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح إن الملاءة المالية للمملكة هي الأقوى بين دول مجموعة العشرين، وإن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تسعى لوضع أرض صلبة للاستثمار في المملكة.
وأوضح الفالح خلال مؤتمر صحفي اليوم (الأربعاء) حول الاستراتيجية، أن الاستثمار في الاقتصاد السعودي سيكون الأكثر جذبا في العالم، وسنعمل مع العديد من الصناديق لاستقطاب الاستثمارات إلى المملكة.
وأبان أن المملكة تسعى لتكرار تجارب الدول مثل كوريا الجنوبية، والصين في جذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي يفوق الـ10% سنوياً، لافتاً إلى أن الاستثمار المحلي سينمو إلى 380 مليارا وصولا إلى العام 2030. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في 2021 كان مدروساً ومصمماً مسبقاً؛ وتم الإطلاق بعد 5 سنوات تم خلالها تنفيذ 300 إصلاح تشريعي في البيئة الاستثمارية والاقتصادية، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تهدف لتحقيق رؤية المملكة 2030 وهي تمثل عملا تكاملياً وتشاركيا بين مختلف الجهات الحكومية.