بسبب محامية متدربة.. محكمة تلزم محامياً برد أتعاب بـ4.6 مليون ريال لموكله

كشفت مصادر عن صدور حكم قضائي من المحكمة العامة بجدة يلزم محامياً برد 4.6 مليون ريال، عبارة عن أتعاب تسلمها من موكله بعدما كسب قضية عقارية لصالحه.
وأوضحت المصادر أن المحامي ترافع عن موكله في قضية عقارية وكسب الحكم لصالحه بعد سلسلة طويلة من الجلسات، مبينة وفقاً لصحيفة “المدينة” أن المحامي بعد أن تسلم أتعاب القضية من موكله فوجئ بأن الأخير رفع دعوى ضده مطالباً برد الأتعاب وذلك بسبب تكليفه لمحامية متدربة بحضور إحدى جلسات الترافع.
وأبانت أن المحكمة استعانت بالهيئة السعودية للمحامين لتقدير أتعاب المحامي، وجاء رد الهيئة باستحقاق المحامي لكامل الأتعاب، وأن حضور المحامية المتدربة ليس فيه مخالفة للنظام، ولم يترتب عليه أي ضرر، وقد أعطى نظام المحاماة للمحامي حق الاستعانة بمستشارين أجانب ومحامين وقيد المتدربين لحضور واستلام وتسليم المذكرات واللوائح.
وأضافت أن المحكمة من جهتها اعتبرت أن حضور المحامية المتدربة تفريطاً من المحامي، وبناء عليه أصدرت قرارها بفسخ عقد المحاماة، وألزمت المحامي بإعادة كامل الأتعاب لموكله؛ على الرغم من قيام المحامي بجميع واجباته تجاه القضية وكسبها.