ألقت الجهات الأمنية بمنطقة جازان، القبض على مواطنَين تسببا في وقوع حـادث مروري أدى إلى وفـاة مواطنة وإصابة زوجها.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، أن الجهات الأمنية ضبطت المواطنين، وهما في العقد الثالث من العمر، مشيراً إلى أن الحادث المروري وقع على أحد الطرق الرئيسية بالمنطقة، ونتج عنه إصابة مواطن ووفـاة زوجته.
وأضاف حكمي أن الجانيين كانا يقودان مركبة بسرعة عالية، وبحوزتهما كمية من مادة القات المخدرة، مؤكداً أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
وفق “أخبار 24”.