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أخبار محلية > طبيبة تنصح مَن يجلس ساعات طويلة أمام الكمبيوتر باتباع هذه الطريقة لحماية نظره
14/10/2021   7:05 ص

طبيبة تنصح مَن يجلس ساعات طويلة أمام الكمبيوتر باتباع هذه الطريقة لحماية نظره

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نصحت مديرة مستشفى العيون التخصصي بالظهران الدكتورة إيمان الملا، الأشخاص الذين تتطلب وظائفهم الجلوس لفترات طويلة أمام أجهزة الكمبيوتر، باتباع طريقة 20- 20- 20 لحماية نظرهم من أشعة الكمبيوتر.

وأوضحت الدكتورة إيمان في لقائها مع قناة “الإخبارية”، أن الطريقة هي أن يبعد الشخص عينه عن جهاز الكمبيوتر وينظر كل 20 دقيقة لنقطة تبعد مسافة 20 قدماً لمدة 20 ثانية، مبينة أن هذه الطريقة تريح العينين.

ولفتت إلى أن هناك مراكز أولية لاستقبال حالات فحص العيون وهناك أيضاً مستشفيات عامة ومتخصصة، مضيفة أن المستشفيات المتخصصة تستقبل الحالات الصعبة فيما تستقبل المراكز الأولية الحالات البسيطة. وفق “أخبار 24”.

وأكدت ضرورة الحرص على التوجه للمراكز الأولية في حال كان الضرر على العين بسيطاً وعدم التوجه للمستشفيات المتخصصة، حتى لا يحدث ضغط في التعامل مع الحالات الصعبة.

طبيبة تنصح مَن يجلس ساعات طويلة أمام الكمبيوتر باتباع هذه الطريقة لحماية نظره

أخبار محلية
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