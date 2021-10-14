بالفيديو.. هل توجد زكاة على أموال وصايا الأموات؟.. الشيخ “الخثلان” يرد

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، مدى وجود زكاة على الأموال التي تدخل ضمن وصايا الأموات.
وجاء توضيح الخثلان في رده على استفسار من أحد الأشخاص بإحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، حول مدى إخراج زكاة على أموال قدمها نجل أحد المتوفين تنفيذاً لوصيته لأحد المشروعات، التي فضل القائمون عليه تخصيصها للصيانة.
وقال الخثلان إن أموال الوصايا والأوقاف الخيرية لا يوجد عليها زكاة، لذا لا يلتزم من يقومون على المشروع وتركوا المال للصيانة بإخراج زكاة على هذا المال.
هل الوصايا التي يُوصي بها الأموات عليها زكاة؟..
أ.د.سعد الخثلان يجيب#يستفتونك #قناة_الرسالة pic.twitter.com/fkzk902vfp
— قناة الرسالة (@alresalahnet) October 13, 2021
وفق “أخبار 24”.