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أخبار محلية > “ميتسوبيشي” تزيح الستار عن أحدث إصداراتها لعام 2022
14/10/2021   10:48 م

“ميتسوبيشي” تزيح الستار عن أحدث إصداراتها لعام 2022

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كشفت شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية لتصنيع السيارات عن أحدث إصداراتها لعام 2022، وهي سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر بلج ان هايبرد الجديدة.

وتتميّز السيارة الجديدة بإضافة لوحة عدادات رقمية توفر تفاصيل متعلقة بشحن البطاريات، واحتوائها على مقصورة تتضمن 3 صفوف من كراسي الركاب، وتعمل بنظام هجين يجمع بين محرك بنزين ومحرك كهربائي.

وتُشحن السيارة بواسطة مقبس كهربائي شبيه للغاية بالطراز الأساسي الذي ظهر رسمياً أوائل العام الحالي 2021، والاختلاف بينهما هو إضافة فتحة لـمقبض الشاحن وشعارات Plug-In Hybrid EV على الأبواب الأمامية وباب الصندوق الخلفي. وفق “أخبار 24”.

وسيتم طرح السيارة الجديدة للبيع في السوق الياباني خلال شهر ديسمبر القادم، وتتاح بـ 10 خيارات من الألوان الخارجية مع سقف أسود، مع إطارات حجم 20 بوصة مماثلة للمستخدمة في سيارات ميتسوبيشي العاملة بالبنزين.

"ميتسوبيشي" تزيح الستار عن أحدث إصداراتها لعام 2022

“ميتسوبيشي” تزيح الستار عن أحدث إصداراتها لعام 2022

أخبار محلية
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