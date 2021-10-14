اعتداء ثلاثة أشقاء على حارس أمن بنك وإصابته في الرأس بسبب “توكلنا”

اعتدى ثلاثة أشقاء على حارس أمن في أحد بنوك محافظة ينبع، بعد رفضه إدخال أحدهم للبنك قبل إظهار حالتهم الصحية من خلال تطبيق “توكلنا”.
وكشف بجاد السناني (شقيق رجل الأمن المعتدى عليه)، لـ”أخبار 24“، أنه منذ الأحد الماضي وحتى اليوم لا يزال شقيقه مروان يتلقى الرعاية الصحية بسبب إصابته في منطقة الرأس، ما تسبب له ببطء في الكلام، مضيفًا أنه سينقل شقيقه مروان لمستشفيات المدينة لمتابعة وضع إصابة رأسه.
وأكد أن الاعتداء على شقيقه جاء خلال أداء عمله الرسمي، عندما رفض عميل لبس الكمامة وإظهار حالته في توكلنا للدخول للبنك، مشيرًا إلى أن شقيقه حاول إقناع العميل أن هذه الاشتراطات من البنك لسلامة الجميع.
وقال السناني إن العميل عندما مُنع من الدخول أحضر اثنين من أشقائه، واعتدوا على شقيقه بالضرب حتى كُسر رأسه، ونُقل للمستشفى عبر الإسعاف، مؤكدًا أنه تم تحويل المعتدين جميعهم للجهات المعنية.