“الراجحي” يعلن فتح باب التقدم للجائزة الوطنية للعمل التطوعي

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، اليوم (الجمعة)، إتاحة فرصة التقدم للجائزة الوطنية للعمل التطوعي.
وأكد “الراجحي” أن الجائزة تأتي استكمالا لمسيرة دعم وتشجيع وتقدير الجهود التطوعية المبذولة من قبل الأفراد ومختلف القطاعات.
يذكر أن الجائزة تستهدف القطاعات الحكومية، والخاصة، والقطاع غير الربحي، والجهات التعليمية، والفرق التطوعية، والأفراد المتطوعين.
يسعدنا اليوم أن نعلن عن إتاحة فرصة التقدم لـ #الجائزة_الوطنية_للعمل_التطوعي؛ استكمالا لمسيرة دعم وتشجيع وتقدير الجهود التطوعية المبذولة من قبل الأفراد ومختلف القطاعات.https://t.co/zThGpuDLLl pic.twitter.com/k3sCXG5tpW
— أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) October 15, 2021
وفق “أخبار 24”.