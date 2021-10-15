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أخبار محلية > “الراجحي” يعلن فتح باب التقدم للجائزة الوطنية للعمل التطوعي
15/10/2021   4:02 م

“الراجحي” يعلن فتح باب التقدم للجائزة الوطنية للعمل التطوعي

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أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، اليوم (الجمعة)، إتاحة فرصة التقدم للجائزة الوطنية للعمل التطوعي.

وأكد “الراجحي” أن الجائزة تأتي استكمالا لمسيرة دعم وتشجيع وتقدير الجهود التطوعية المبذولة من قبل الأفراد ومختلف القطاعات.

يذكر أن الجائزة تستهدف القطاعات الحكومية، والخاصة، والقطاع غير الربحي، والجهات التعليمية، والفرق التطوعية، والأفراد المتطوعين.

وفق “أخبار 24”.

“الراجحي” يعلن فتح باب التقدم للجائزة الوطنية للعمل التطوعي

أخبار محلية
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