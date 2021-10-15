“الصحة”: جميع اللقاحات الموجودة في المملكة يمكن التبديل بينها

أكدت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، أن جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا داخل المملكة معتمدة، وبالإمكان التبديل بينها.
وأضافت أن جميع اللقاحات المعتمدة داخل المملكة آمنة؛ لذا يمكن التبديل بينها، وذلك بحسب الدراسات العلمية الموثوقة الصادرة بهذا الشأن، مشددة على ضرورة أن يأخذ كل شخص جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره.
يذكر أن اللقاحات المعتمدة داخل المملكة تشمل فايزر بيونتيك، وموديرنا، وأكسفورد أسترازينيكا، وجونسون آند جونسون، كما اعتمدت المملكة اللقاحات ذاتها للدخول للمملكة، بجانب لقاحي سينوفارم، وسينوفاك الصينيين. وفق “أخبار 24”.