نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الصحة”: جميع اللقاحات الموجودة في المملكة يمكن التبديل بينها
15/10/2021   4:02 م

“الصحة”: جميع اللقاحات الموجودة في المملكة يمكن التبديل بينها

+ = -
573

أكدت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، أن جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا داخل المملكة معتمدة، وبالإمكان التبديل بينها.

وأضافت أن جميع اللقاحات المعتمدة داخل المملكة آمنة؛ لذا يمكن التبديل بينها، وذلك بحسب الدراسات العلمية الموثوقة الصادرة بهذا الشأن، مشددة على ضرورة أن يأخذ كل شخص جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره.

يذكر أن اللقاحات المعتمدة داخل المملكة تشمل فايزر بيونتيك، وموديرنا، وأكسفورد أسترازينيكا، وجونسون آند جونسون، كما اعتمدت المملكة اللقاحات ذاتها للدخول للمملكة، بجانب لقاحي سينوفارم، وسينوفاك الصينيين. وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: جميع اللقاحات الموجودة في المملكة يمكن التبديل بينها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885179689.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.