الجمارك: نستقبل البلاغات بسرية تامة ونرصد مكافآت مالية حال التحقق من صحتها

استعرض المستشار في الشؤون الأمنية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ماجد الصبي، آلية التعامل مع البلاغات التي تحتوي على معلومات حول عمليات التهريب في المنافذ الجمركية.
وقال، خلال مداخلة في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، إنه يتم استقبال البلاغات بسرية تامة، داعيًا الجميع للإسهام في مكافحة عمليات التهريب، سواء من خلال التواصل عبر رقم الاتصال الموحد للبلاغات الأمنية 1910، أو من خلال البريد الإلكتروني.
وأكد أنه يتم رصد مكافآت مالية في حال التحقق من صحة المعلومات الواردة في هذه البلاغات، مشددًا على جاهزية الهيئة لإحكام الرقابة على جميع الواردات والمسافرين. وفق “أخبار 24”.
وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، إحباط محاولتي تهريب كمية من الكوكايين، عُثر عليها مخبأة في أحشاء مسافرين للمملكة.
فيديو | مستشار في الشؤون الأمنية بـ #الجمارك: نستقبل البلاغات بسرية تامة مع وجود مكافآت مالية في حال التحقق من صحة المعلومات المقدمة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/mMcNdhX61i
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 15, 2021