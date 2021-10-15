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أخبار محلية > وزير الصحة معلقاً على تخفيف الاحترازات الصحية: وضعنا الصحي مطمئن مقارنة بكثير من دول العالم
15/10/2021   9:27 م

وزير الصحة معلقاً على تخفيف الاحترازات الصحية: وضعنا الصحي مطمئن مقارنة بكثير من دول العالم

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علق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على ما أعلنته وزارة الداخلية اليوم الجمعة عن صدور الموافقة الكريمة بتخفيف الاحترازات الصحية ضد فيروس كورونا ابتداء من الأحد المقبل.

وقدم الربيعة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على متابعتهما واهتمامهما بصحة الجميع منذ بداية الجائحة.

وأضاف أن الوضع الصحي مطمئن مقارنة بكثير من دول العالم، راجياً من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من انتقال العدوى. وفق “أخبار 24”.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021، والتي شملت عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة فيما عدا الأماكن المستثناةـ مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

وزير الصحة معلقاً على تخفيف الاحترازات الصحية: وضعنا الصحي مطمئن مقارنة بكثير من دول العالم

أخبار محلية
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