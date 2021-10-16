نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مبتعث بروسيا يروي تجربته في دراسة الطب البشري والصعوبات التي واجهته
16/10/2021   8:18 ص

مبتعث بروسيا يروي تجربته في دراسة الطب البشري والصعوبات التي واجهته

+ = -
599

روى شاب سعودي مبتعث في روسيا، قصة دراسته الطب البشري باللغة الروسية بجامعة سيتشينوف الحكومية بموسكو، وتعلمه 3 لغات لاستيعاب المواد الدراسية.

وقال المبتعث عبدالمحسن العنزي خلال مقابلة مع قناة “الإخبارية”، إنه يدرس المصطلحات الروسية باللغة اللاتينية والروسية، وأحياناً يترجمها إلى الإنجليزية والعربية حتى يتمكن من فهمها، مبينا أنه أول سعودي يُشارك في المسابقة الدولية للرسم التشريحي.

وأضاف العنزي الذي يدرس على حسابه الخاص، أنه تم تكريمه بعد أن قام برسم الجمجمة البشرية بطريقة رائعة، معبراً عن فخره كونه أول سعودي يشارك في مثل هذه المسابقات. وفق “أخبار 24”.

من جانبه، أوضح المرشد العلمي في جامعة سيتشينوف الحكومية فلاديمير نيكولينكو، أن عبدالمحسن الذي يدرس في السنة الرابعة الطب البشري، أثبت تفوقه في تشريح الجسم البشري والمواد الطبية الأخرى، مبيناً أنه تمكن من رسم الجمجمة البشرية وأظهر أدق تفاصيلها.

مبتعث بروسيا يروي تجربته في دراسة الطب البشري والصعوبات التي واجهته

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885179781.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.