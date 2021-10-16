مبتعث بروسيا يروي تجربته في دراسة الطب البشري والصعوبات التي واجهته

روى شاب سعودي مبتعث في روسيا، قصة دراسته الطب البشري باللغة الروسية بجامعة سيتشينوف الحكومية بموسكو، وتعلمه 3 لغات لاستيعاب المواد الدراسية.
وقال المبتعث عبدالمحسن العنزي خلال مقابلة مع قناة “الإخبارية”، إنه يدرس المصطلحات الروسية باللغة اللاتينية والروسية، وأحياناً يترجمها إلى الإنجليزية والعربية حتى يتمكن من فهمها، مبينا أنه أول سعودي يُشارك في المسابقة الدولية للرسم التشريحي.
وأضاف العنزي الذي يدرس على حسابه الخاص، أنه تم تكريمه بعد أن قام برسم الجمجمة البشرية بطريقة رائعة، معبراً عن فخره كونه أول سعودي يشارك في مثل هذه المسابقات. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أوضح المرشد العلمي في جامعة سيتشينوف الحكومية فلاديمير نيكولينكو، أن عبدالمحسن الذي يدرس في السنة الرابعة الطب البشري، أثبت تفوقه في تشريح الجسم البشري والمواد الطبية الأخرى، مبيناً أنه تمكن من رسم الجمجمة البشرية وأظهر أدق تفاصيلها.
فيديو | بعد تمكنه من رسم #الجمجمة #البشرية وإظهاره أدق تفاصيلها.. المبتعث لدراسة الطب
“عبد المحسن العنزي” لـ #النشرة “أدرس بـ ٣ لغات لكي أستوعب المادة”#الإخبارية pic.twitter.com/bYawLPrXN3
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 15, 2021