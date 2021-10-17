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اخبار رياضية > الاتحاد يستهدف فك العقدة أمام ضمك
17/10/2021   3:30 م

الاتحاد يستهدف فك العقدة أمام ضمك

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يستعد فريق الاتحاد لمواجهة نظيره ضمك، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل الاتحاد في فك عقدة ضمك على ملعب المحالة في أبها، حيث لم يسبق للعميد الفوز على ضمك بملعب المحالة.

وتواجه الاتحاد وضمك في دوري المحترفين مرتين على ملعب المحالة، تفوق ضمك في اللقاء الأول (2-1) ثم تعادلا (1-1) في اللقاء الثاني في الموسم الماضي.

ولعب الاتحاد أمام ضمك 4 مرات على مستوى دوري المحترفين، انتصر ضمك مرتين وخسر مرة فيما انتهى اللقاء الرابع بالتعادل. وفق “أخبار 24”.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 16 نقطة متقدما بنقطتين على ضمك الذي لم يخسر منذ هزيمته أمام النصر في افتتاح الموسم.

الاتحاد يستهدف فك العقدة أمام ضمك

اخبار رياضية
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