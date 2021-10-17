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اخبار رياضية > “الدوسري” يوجه رسالة لجماهير الهلال قبل مواجهة النصر
17/10/2021   3:30 م

“الدوسري” يوجه رسالة لجماهير الهلال قبل مواجهة النصر

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علق لاعب الهلال سالم الدوسري، على تأهل فريقه لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على بيرسبوليس الإيراني بنتيجة 3-0، في لقاء احتضنه ملعب مرسول بارك مساء السبت.

وكتب الدوسري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” الحمدلله هلالنا الى نصف النهائي ،الف مبروك جمهورنا الغالي وان شاءالله القادم افضل، وما نستغني عن دعمكم ووقفتكم معنا في الايام القادمه زي ما عودتونا دايماً”.

ويواجه الهلال نظيره النصر، مساء الثلاثاء المقبل، في ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا. وفق “أخبار 24”.

“الدوسري” يوجه رسالة لجماهير الهلال قبل مواجهة النصر

اخبار رياضية
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