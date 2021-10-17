حرصت بعض جماهير نادي نيوكاسل يونايتد، الحضور بالزي السعودي، إلى ملعب سانت جيمس بارك، من أجل حضور مباراة الفريق ضد توتنهام، بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وظهرت الجماهير بالزي السعودي ابتهاجًا بالملاك الجدد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث يتطلعون إلى رؤية النادي في وضع أفضل، وستكون مواجهة توتنهام هي الأولى للفريق تحت قيادة رئيس مجلس إدارة نيوكاسل ياسر الرميان.
يذكر أن رئيس مجلس إدارة نيوكاسل ياسر الرميان، تقدم الحاضرين في ملعب سانت جيمس بارك؛ لمتابعة مباراة الفريق أمام توتنهام بالجولة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي وقت سابق، أعلن صندوق الاستثمارات العامة إكمال مجموعة استثمارية يقودها الصندوق تضم (“Capital Partners” و”RB Sports & Media”)، الاستحواذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي بنسبة 100%.
وفق “أخبار 24”.