متحدث “الصحة”: جرعة ثالثة معززة للممارسين الصحيين وأصحاب الأمراض المزمنة

استعرض المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، مستجدات أوضاع جائحة كورونا المستجد بالمملكة والتدابير الوقائية المطلوبة في ضوء قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية المتبعة منذ بداية الجائحة.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا، أنه تم البدء في إعطاء جرعة معززة للفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل الأشخاص الذين خضعوا لعمليات زراعة أعضاء ومرضى الفشل الكلوي المزمن.
وأضاف أن الأيام القادمة سوف تشهد توسعًا في إعطاء الجرعة المعززة لشرائح أخرى من المستفيدين، على رأسها المصابون بأمراض مزمنة أخرى، والمهن التي تواجه المخاطر، وعلى رأسها الممارسون الصحيون. وفق “أخبار 24”.
وأشار العبدالعالي إلى الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في الفترة الحالية، والتي تتمثل في ارتداء الكمامة في الأماكن التي يلزم القيام بذلك فيها، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الوعي المجتمعي المكتسب خلال الجائحة، والمتمثل في غسل اليدين والحفاظ على مسافة تحول دون تشكيل خطورة على صحة الإنسان.
وبسؤاله عن مدى أهمية التحصين للحوامل، أكد أن الحصول على جرعتين من اللقاح يعد أمرًا مهمًا في كافة مراحل الحمل، بما في ذلك المتعافيات من الإصابة والحاصلات على جرعة واحدة من اللقاح.