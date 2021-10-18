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أخبار محلية > وزير النقل: قطار “الدمام – الجبيل – رأس الخير” تحت التنفيذ.. والتشغيل في هذا الموعد
18/10/2021   4:00 م

وزير النقل: قطار “الدمام – الجبيل – رأس الخير” تحت التنفيذ.. والتشغيل في هذا الموعد

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قال وزير النقل صالح الجاسر، إن قطار “الدمام – الجبيل – رأس الخير” تحت التنفيذ على أن يتم تشغيله منتصف العام المقبل، مما سيكون له أثر في خدمة النقل في المنطقة الشرقية.

وأضاف “الجاسر”، خلال حديثه في برنامج “النشرة الأولى” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن هناك مشروع شبكة قطارات داخل مدينة الجبيل لربط المصانع القائمة في المدينة بميناء الجبيل، وميناء الدمام.

ولفت إلى أن الجسر البري الذي يربط غرب المملكة بشرقها يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. وفق “أخبار 24”.

ونوه بأن الجسر عبارة عن خط سكة حديدية يربط ينبع بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بميناء جدة والرياض، كما يتضمن المشروع عددا من المدن اللوجستية.

وزير النقل: قطار “الدمام – الجبيل – رأس الخير” تحت التنفيذ.. والتشغيل في هذا الموعد

أخبار محلية
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